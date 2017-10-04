Глава ФСБ РФ поблагодарил Таджикистан за помощь в предотвращении терактов

- Таджикистан, общество
- 17:55, 04 октября 2017
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"Международные террористы осуществляют масштабное переформатирование своей деятельности, пытаются быстрыми темпами приспособиться к изменившейся ситуации. Убежден, что наша общая первостепенная задача заключается в том, чтобы упредить бандитов, не позволить им реализовать свои бесчеловечные планы", — заявил Бортников.
Он подчеркнул, что решить эту задачу можно только общими усилиями. "В связи с этим, уважаемые коллеги, хочу выразить признательность всем партнерам за активное сотрудничество в деле борьбы с терроризмом", — сказал директор ФСБ России.
По его словам, особенно плодотворно в 2017 году развивалось взаимодействие со спецслужбами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Индии, Египта, Южной Кореи, Чехии, Австрии и Сербии, сообщает Sputnik-Таджикистан.
"В результате проведенных совместных мероприятий предотвращен ряд терактов на территории России, установлены и задержаны причастные к их подготовке члены международных террористических организаций", — отметил Бортников.