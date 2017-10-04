Китайская чаша для мытья кистей была продана на аукционе в Гонконге за рекордные $37,7 млн

CA-NEWS (CA) - Редчайшая китайская фарфоровая чаша, созданная во время империи Сун, продана в Гонконге на аукционе Sotheby's за рекордные $37,7 млн, говорится в сообщении в Twitter аукционного дома.

«Установлен рекорд во время продажи набора из китайского фарфора после того, как через 20 минут торгов стоимость мойки для щеток в технике «жу» достигла 294,3 миллиона гонконгских долларов», - сказано в сообщении.

#AuctionUpdate Record for Chinese porcelain set after 20min battle for Ru guanyao brush washer reaches HK$294.3/US$37.7m #HongKong pic.twitter.com/Vevx6wCOKL — Sotheby's (@Sothebys) October 3, 2017

Первоначальную стоимость чаши, выставленной на торги во вторник, эксперты оценили примерно в $10,2 млн, аукцион продолжался 20 минут. Приобрел чашу анонимный покупатель по телефону.

Речь идет о фарфоровой чаше зелено-синего цвета размером 13 сантиметров. В древности она применялась для мойки кистей. Изделие создано в технике «жу» во времена существования в Китае империи Сун (960-1127 года). Ранее чаша входила в коллекцию музея Тайпея. Кто приобрел уникальную вещь на нынешнем аукционе, не сообщается.

Керамика «жу» - редчайший вид китайского фарфора. В настоящее время в мире сохранилось менее 80 образцов «жу». Считается, что только четыре изделия, выполненных в этой технике, находится в руках частных коллекционеров, все остальные выставляются в музеях.