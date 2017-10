Китайская чаша для мытья кистей была продана на аукционе в Гонконге за рекордные $37,7 млн

CA-NEWS (CA) - Редчайшая китайская фарфоровая чаша, созданная во время империи Сун, продана в Гонконге на аукционе Sotheby's за рекордные $37,7 млн, говорится в сообщении в Twitter аукционного дома.

«Установлен рекорд во время продажи набора из китайского фарфора после того, как через 20 минут торгов стоимость мойки для щеток в технике «жу» достигла 294,3 миллиона гонконгских долларов», - сказано в сообщении.

#AuctionUpdate Record for Chinese porcelain set after 20min battle for Ru guanyao brush washer reaches HK$294.3/US$37.7m #HongKong pic.twitter.com/Vevx6wCOKL