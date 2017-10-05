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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекский журналист Солиджон Абдурахманов вышел на свободу после долгих лет тюрьмы
CA-NEWS (UZ) - 4 октября власти Узбекистана освободили из заключения независимого журналиста Солиджона Абдурахманова, который отсидел в тюрьме более 9 лет. При выходе из колонии в поселке «Шайхали» в городе Карши журналиста встретил представитель общества права человека «Эзгулик» Абдурахман Ташанов, передает Centralasian.org.

67-летний Солиджон Абдурахманов в 2008 году был приговорен к десяти годам тюрьмы по обвинению в употреблении наркотиков. Солиджон Абдурахманов являлся одним из считанных независимых журналистов, работавших в Каракалпакстане.

Галима Бухарбаева, работавшая главным редактором интернет-издания Uznews.net и долгие годы сотрудничавшая с Солиджоном Абдурахмановым, приветствовала освобождение журналиста. Она уверена, что Абдурахманов вышел на свободу благодаря смене власти в Узбекистане.

Летом 2008 года в машине Абдурахманова были обнаружены наркотики. Его обвинили в употреблении наркотиков. Но после того, как экспертиза показала, что журналист не употреблял наркотики, его обвинили в сбыте наркотических средств.

Все эти годы Солиджон Абдурахманов отрицал выдвинутые против него обвинения. Журналист уверен, что наркотики в его машину подбросили сотрудники милиции в целях возбуждения против него уголовного дела.

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