В ходе визита президента Кыргызстана в Узбекистан будут подписаны документы о границе

- Во время визита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан запланировано подписание солидного пакета документов. Об этом журналистам 4 октября сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата главы государства Айзада Субакожоева.

По ее словам, предполагается подписать соглашения, касающиеся государственной границы, а также вопросов торгово-экономического сотрудничества. Айзада Субакожоева добавила, что на сегодня описано еще 40 км кыргызско-узбекской границы, но работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзияева 5-6 октября этого года.

2 октября президент Кыргызстана подписал закон о ратификации Договора между КР и РУз о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкеке. По информации правительства, в договоре описано 1170 из 1378 километров общей границы, что составляет 85 процентов ее протяженности. Сообщалось, что остальные 208 километров (15%) могут быть уточнены до конца года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в начале сентября побывал с визитом в Кыргызстане, после чего на кыргызско-узбекской границе были открыты несколько КПП.