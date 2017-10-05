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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В ходе визита президента Кыргызстана в Узбекистан будут подписаны документы о границе
CA-NEWS (UZ) - Во время визита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан запланировано подписание солидного пакета документов. Об этом журналистам 4 октября сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата главы государства Айзада Субакожоева.

По ее словам, предполагается подписать соглашения, касающиеся государственной границы, а также вопросов торгово-экономического сотрудничества. Айзада Субакожоева добавила, что на сегодня описано еще 40 км кыргызско-узбекской границы, но работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзияева 5-6 октября этого года.

2 октября президент Кыргызстана подписал закон о ратификации Договора между КР и РУз о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкеке. По информации правительства, в договоре описано 1170 из 1378 километров общей границы, что составляет 85 процентов ее протяженности. Сообщалось, что остальные 208 километров (15%) могут быть уточнены до конца года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в начале сентября побывал с визитом в Кыргызстане, после чего на кыргызско-узбекской границе были открыты несколько КПП.

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