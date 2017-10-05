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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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США приветствовали освобождение журналиста Солиджона Абдурахманова
CA-NEWS (UZ) - Посольство США в Узбекистане 4 октября текущего года выступило с заявлением по поводу освобождения Солиджона Абдурахманова.

"США приветствуют освобождение журналиста Солиджона Абдурахманова. Это уже второе освобождение осужденного к длительному сроку лишения свободы узника совести в Узбекистане за столь короткий срок вслед за вчерашним освобождением правозащитника Аъзама Фармонова", – говорится в тексте заявления посольства.

Абдурахманов был заключен в тюрьму в 2008 году. Соединенные Штаты и международные правозащитные группы отмечали его заметную работу в качестве журналиста, поднимавшего вопросы социально-экономической справедливости, коррупции и прав человека.

"Мы надеемся, что эта тенденция к большей открытости продолжится и что правительство Узбекистана найдет решение вопросов, связанных с журналистами и активистами, в соответствии с конституционными и правовыми требованиями страны. Поддержание верховенства закона только укрепит продемонстрированную Президентом Мирзиёевым приверженность к соблюдению международных стандартов в области прав человека в Узбекистане. Мы надеемся на дальнейший прогресс на пути к широким политическим, социальным и правозащитным реформам", –отметили в посольстве. 

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