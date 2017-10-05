Осужденный таджикский адвокат Еров помещен в карцер

- Бузургмехр Ёров, осужденный таджикский адвокат, находится в карцере следственного изолятора за “нарушение режима”. Известный адвокат будет находиться в карцере 15 суток, сообщил начальник СИЗО N 1 города Душанбе Садриддин Шарифзода 4 октября.

«За период пребывания в СИЗО он неоднократно нарушал режим содержания. После последнего нарушения его водворили в карцер», сказал собеседник. Он не пояснил, о каких "нарушениях" идет речь.

Но родные Бузургмехра Ёрова считают, что адвоката наказали за сообщения СМИ о его избиении сотрудниками СИЗО. Ранее мать Бузургмехра сообщила, что его сына постоянно избивают, а однажды из-за этого он попал в медсанчасть при следственном изоляторе.

На днях международная организация Human Rights Vision Foundation выразила обеспокоенность состоянием здоровья Бузургмехра Ёрова и правозащитники призвали оказать содействие в его освобождении.

Бузургмехр Ёров был арестован 28 сентября 2015 года по обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов». Позже известного адвоката обвинили еще по трем статьям Уголовного кодекса, в частности, в «публичных призывах к экстремистской деятельности». Суд города Душанбе 6 октября прошлого года признал Бузургмехра Ёрова виновным в мошенничестве и подделке документов и приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. В марте по этому уголовному делу Бузургмехр Ёров получил дополнительный срок в 2 года. Спустя некоторое время известный адвокат был осужден еще на три года по обвинению в оскорблении президента страны и общий срок заключения составил 28 лет.