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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Видео жестокой расправы над барсуком в Костанайской области появилось в Сети

CA-NEWS (KZ) - Видеозапись жестокой расправы над барсуком в Костанайской области появилась в Сети, сообщает "Алау".

На кадрах видно, что животное попало в капкан, к нему подбегают трое человек, и один их них наносит по животному удары палкой. Еще один снимает происходящее на видео. В конце окровавленную "добычу" снимают крупным планом.

Внимание, видео содержит сцены насилия!
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