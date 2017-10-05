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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин заявил, что еще не решил, пойдет ли на 4-й президентский срок
CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году; основные кандидаты объявят о своих планах в конце ноября — начале декабря, передает РИА Новости.

Вопрос российскому лидеру от модератора дискуссии звучал так: "Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?"

"Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", — сказал Путин на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

Как отметил Путин, "по закону в конце ноября — начале декабря должна быть объявлена президентская кампания".

"Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом (своем участии. — Прим. ред.) скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы", — пояснил президент.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
Steven
11:43, 05 октября 2017
Путину надо идти, чтоб окончательно достать всех его врагов, чтоб мучались и не спали ночами!
Нет аватара
ItisMousheS
10:16, 05 октября 2017
А ведь вопрос с подвохом. Его спросили против кого он. Это как бы намекает на то что он решает кто будет его оппонентом
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