Крупный спортивный чиновник арестован в Астане
CA-NEWS (KZ) - Руководитель дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва (ДШНКиСР) Каиргельды Жанпеисов арестован в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
"Алматинский районный суд №2 санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Каиргельды Жанпеисова сроком до двух месяцев", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.
Другие подробности пока не сообщаются.
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