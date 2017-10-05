Крупный спортивный чиновник арестован в Астане

CA-NEWS (KZ) - Руководитель дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва (ДШНКиСР) Каиргельды Жанпеисов арестован в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"Алматинский районный суд №2 санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Каиргельды Жанпеисова сроком до двух месяцев", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Другие подробности пока не сообщаются.



