Российские экологи будут добиваться участия ЮНЕСКО в проведении РЭО строительства монгольской ГЭС у Байкала

- Российские экологи выступают за участие ЮНЕСКО в проведении региональной экологической оценки (РЭО) проекта строительства гидроэлектростанции (ГЭС) "Шурэн" на главной артерии Байкала реке Селенге и водоотвода "Орхон" на ее притоке. Об этом ТАСС сообщил руководитель Бурятского регионального объединения по Байкалу, сопредседатель Общероссийской общественной организации "Социально-экологический союз" (РСоЭС) Сергей Шапхаев.

В конце сентября стало известно об отмене объявленных в 2016 году в Монголии тендеров на проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства ГЭС "Шурэн" и "Орхон". Отмены тендеров по проектам, финансировать которые готов был Всемирный банк, добились общественники и экологи: они указали на то, что аукционы были объявлены до проведения публичных консультаций в России и Монголии.

"Мы подготовили предложение для Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству: проведение РЭО и подготовка техзадания к нему должны проходить под патронажем ЮНЕСКО. Это обеспечит прозрачность процесса, участие общественных организаций", - сказал Шапхаев.

По словам эксперта, без участия ЮНЕСКО в рамках межправкомиссии "для обсуждений приглашаются эксперты, но общественные организации, как правило, не допускаются". Заседание межправкомиссии состоится 20 октября в Иркутске, на нем, как ожидается, монгольская сторона представит проект техзадания к РЭО.

Важный шаг

Отмену Монголией тендеров Шапхаев назвал "ключевым поворотом". По его словам, говорить о полной победе экологов, об отмене решения строить ГЭС пока рано, но удалось отложить вопрос как минимум до 2020 года. "Никакого строительства в ближайшее время не будет", - сказал собеседник.

Он объяснил, что до отмены аукционов в Монголии РЭО была включена в ОВОС, и это подразумевало безусловность возведения гидросооружений. "Сейчас это стало неочевидным. Проект становится совершенно другим", - пояснил Шапхаев.

Пока, отметил он, процесс идет в позитивном [для экологов] русле.

"Если будем действовать грамотно, цивилизованно, в конце концов, мы перетянем ситуацию на свою сторону, - считает эксперт. - У нас есть много аргументов. В том числе и то, что Монголия в свое время подписала ряд международных документов: Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, Конвенцию о биологическом разнообразии и Рамсарскую конвенцию, которая охраняет дельту Селенги. Все это нужно привести в качестве доводов для Всемирного банка, то есть доказать, что черное - это черное, а белое - это белое".

"Когда все доказательства будут выложены на стол, вывод о том, что ГЭС строить нельзя, будет очевидным. Иначе будут нарушены международные обязательства", - сказал собеседник.

Поиск альтернативы

Как сообщалось ранее на сайте проекта по поддержке инвестиций в развитие инфраструктуры горнорудной промышленности в Монголии (MINIS), в рамках которого планируют построить ГЭС, в ближайшие месяцы будут объявлены торги на проведение региональных экологических оценок проекта строительства ГЭС.

Экологи рассчитывают, что РЭО покажет наибольшую эффективность других источников энергии по сравнению с ГЭС и всю тяжесть последствий строительства плотин.