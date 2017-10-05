Арест журналиста Бобомурода Абдуллаева – это вызов спецслужб Шавкату Мирзиёеву, – эксперт

CA-NEWS (UZ) - Арест журналиста Бобомурода Абдуллаева – это вызов, которые бросают спецслужбы и вся карательно-репрессивная система новому президенту Шавкату Мирзиёеву, проводящему мягкие и постепенные реформы в сторону либерализации. Так считает журналист, писатель и политик из Узбекистана, ныне проживающий в эмиграции в Швейцарии Алишер Таксанов в эксклюзивном комментарии CA-News.

По мнению эксперта, озлобленные чиновники в мундирах осознают, что теряют рычаги влияния и контроля над экономическими активами страны, что общество требует прозрачности их действий и мотивации принимаемых решений во избежании коррупции и нелегальных отношений во всех сферах экономики и политической реальности, и поэтому сопротивляются.

Отрадно, что Шавкат Мирзиёев начал работу со смены кадров по вертикали и горизонтали власти, понимая, что нельзя созидать новое, опираясь на тех персон, которые поддерживали репрессивную и авторитарную по сути систему Ислама Каримова. Никакие преобразования невозможны, если у власти остались погрязшие во взятках и насилии чиновники как высших сфер, так и среднего и нижнего звена. Именно с этим и боролся Бобомурод Абдуллаев, публикуя свои статьи в Интернете. Фактически, своими материалами он «подчищал» пространство для президента, помогал ему осознавать угрозы и определять ориентиры во внутренней и внешней политике. И если у Шавката Миромоновича действительно имелась цель сдвинуть государство в сторону народа, дать простор бизнесу и либерализовать экономику, то такие журналисты как Бобомурод Абдуллаев были бы незаменимыми помощниками.

Действительно, по мнению Таксанова, сдвиги при Мирзиёеве имеются: это и новые подходы к формированию предпринимательского сектора, и изменения в банковско-валютной политике, и снятия подцензурных барьеров в масс-медиа, а также смена кадров в правительстве и местных органах власти. И серьезным препятствием становятся сотрудники СНБ, МВД, прокуратуры, налоговой и таможенной служб, погрязшие в коррупции и обслуживавшие ранее теневые схемы Ислама Каримова, который использовал власть не только для того, чтобы остаться у руля государства, но и незаконно обогатиться. Это подтверждается как пролонгацией своих полномочий, а также неконституционным переизбранием более двух сроков подряд (в итоге более четверти века у власти!), но и наличием огромных финансовых и материальных средств у его семьи, в частности, вскрывшимися фактами коррупции старшей дочери Гульнары Каримовой. Бобомурод Абдуллаев раскрывал это, публикуясь в составе коллектива под объединенным именем Усман Хакназаров.

Как отмечает политолог, это группа, состоящая из 3-4 экспертов в области истории, философии и политологии, и имеющие доступ к некоторым секретам государственной «кухни». То есть, я хочу сказать, что Бобомурод был не единственным, кто готовил статьи на протяжении многих лет. И СНБ вычислила одного из них, и поэтому журналисту угрожает реальная опасность. Репрессивная система ломает многих, даже сильных, а Бобомурод – личность с волевым характером, большими убеждениями и верой в справедливость. И поэтому его ломать будут грубо и цинично, ибо по иному спецслужбы работать не умеют.

Бобомурод Абдуллаев – не террорист, хотя против него использовался отряд особого назначения, но его действия, направленные на подрыв антиконституционных механизмов работы СНБ, МВД и других структур могут ими восприниматься однозначно – это угроза личному благополучию коррумпированных чиновников.

Несомненно, приказ об аресте отдавал глава СНБ Рустам Иноятов, у которого немало вывезенного капитала за рубеж, да и дети его живут давно не в Узбекистане. Это также страх тех чиновников, которые запрятали украденные активы в западных банках, и которые приготовили «запасные аэродромы» в случае лишения власти и возможного уголовного преследования. Если Шавкат Мирзиёев оставит все как есть, то он лишится поддержки не только оппозиции, которая питает надежды на политические трансформации в стране, но и гражданского сектора, бизнесменов, соотечественников, проживающих вдали от родины, верящих в то, что Узбекистан все-таки вырвется из статуса «страны третьего мира». Бобомурод Абдуллаев должен быть освобожден, а обвинения против него, сфабрикованные спецслужэбами, сняты. Виновные в этом – строго наказаны. Президент должен четко проявить линию, куда он ведет свою страну – обратно к авторитаризму или все же к демократии, заключает Таксанов.