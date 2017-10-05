В автобусах Ашхабада не работают аппараты для оплаты пластиковыми картами

- В некоторых автобусах Ашхабада не работают аппараты для оплаты за проезд с помощью пластиковых карт, что создает неудобства для пассажиров, сообщает корреспондент туркменской службы радио "Азатлык" в Туркменистане.

Решение о введении новых правил оплаты проезда в столичных автобусах было озвучено правительством страны еще в сентябре текущего года. Вскоре было объявлено о переходе на новый способ оплаты с помощью пластиковых карт с 1 октября.

По словам жительницы Ашхабада 40 летней Соны, с первого дня установки аппаратов для оплаты проезда, пассажиры автобусов сталкиваются с различными проблемами.

"Когда я из Чоганлы ехала в Ашхабад на 36-ом автобусе, аппарат, принимающий платежи с пластиковых карт, работал, но только до остановки “Дженнет” на улице Нурмухаммета Андалыпа. Когда пассажиры прикладывали свои карты аппарат озвучивал "ваш платеж принят”. Но, на остановке “Дженнет” пассажиры уже не смогли осуществить оплату за проезд с помощью карты. Аппарат принимающий платеж перестал работать", - рассказала Сона.

По ее словам, когда пассажиры спросили у водителя что им теперь делать, водитель потребовал от пассажиров расплатиться наличными, когда же пассажиры начали возмущаться, водитель разрешил им не платить, согласившись, что это не вина пассажиров. В итоге около 20 пассажиров не смогли расплатиться с помощью своих пластиковых карт, добавила Сона.

О неисправности платежных аппаратов в автобусах Ашхабада сообщают и жители и других районов города.

"Когда спрашиваешь у водителей причину, почему не работают платежные аппараты в автобусах, они отвечают, - мы тоже не знаем причину, иногда работает, иногда нет. Эти аппараты установлены недавно и возможно еще что-то надо доделать в них”, - отметила 54-летняя жительница Ашхабада Багтыгул.

Платежные карты, для проезда в общественном транспорте столицы Туркменистана, стоимостью 5 манат, продаются в банках, в некоторых отделениях почты и магазинах. Карты бывают трех видов, стандартные, для пенсионеров и студентов.

Редакция "Азатлык" обратилась в Министерство транспорта Туркменистана за разъяснениями о причинах неисправности платежных аппаратов в общественном транспорте Ашхабада, но комментарий получить не смогла.