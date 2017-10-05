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  5 октября 2017
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Назначен новый премьер-министр Монголии

CA-NEWS (MNG) - Новым премьер-министром Монголии стал Ухнаагийн Хурэлсух от Монгольской народной партии (МНП), кандидатуру которого единогласно одобрил Великий государственный хурал (парламент) страны, сообщает местный общественный телеканал MNB.

После процедуры «вопрос-ответ» и высказывания позиций депутатами было объявлено голосование. За назначение Хурэлсуха 30-ым премьер-министром проголосовали сто процентов присутствовавших на заседании депутатов. В пленарном заседании сессии участвовали 47 из 76 депутатов.

Ранее за его утверждение на должности главы правительства высказался президент Халтмаагийн Баттулга.

Ухнаагийн Хурэлсух родился в 1968 году в Улан-Баторе, прежде занимал должность заместителя главы монгольского правительства. 25 сентября состоялась 9-я конференция МНП, на которой за выдвижение его кандидатуры на пост премьера проголосовали 63,9% из 294 присутствовавших членов партии.

Как сообщает Монцамэ, президент Монголии принял Ухнаагийн Хурэлсух, чтобы поздравить его с назначением на должность 30-го премьер-министра страны.

Поздравив его со вступлением в должность главы исполнительной власти Монголии, Баттулга отметил, что перед нами только один путь и обязательства, требующие работать вместе за интересы народа Монголии.

Затем они обсудили вопросы о плодотворном сотрудничестве в области развития Монголии и благосостояния монгольского народа.

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