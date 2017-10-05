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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии 19 ноября отметят день рождения Чингисхана

CA-NEWS (MNG) - В 2017 году, день рождения Чингисхана в Монголии будут отмечать 19 ноября, сообщает Монцамэ.

Согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах», этот день объявлен в Монголии нерабочим днем. По традиции, первый день первого зимнего месяца каждого года отмечается день рождения Чингисхана. Его по-другому называют Днем национальной гордости. В этом году этот день выпадает на воскресенье.

Дата Дня национальной гордости была установлена ​​в 2012 году правительством Монголии в преддверии 850-летнего юбилея со дня рождения Чингисхана, который считается основателем монгольской нации.

В 2016 году этот день отмечали 31 октября. В этому году в программу праздника включены, такие мероприятия, как церемония почитания национального флага и Девятибунчужного белого знамени, торжественное шествие в одеяниях древней Монголии и Монгольской империи, церемония зажжения государственного очага, оказание почестей статуе Чингис хаана на площади Сухбаатара, вручение ордена Чингис хаана одной выдающейся личности за успехи, достигнутые в какой-либо научной сфере, и борцовские состязания.

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Комментарии (4)
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tusha
12:00, 05 октября 2017
Цитата: frunze17 11:39, 05.10.2017
и не монгол он был
а, кто же? как всегда из наших кровей что-ли?
пусть празднуют, человеку всегда кого-то надо боготворить.
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AnukMonik
11:47, 05 октября 2017
Цитата: natan.paul 11:24, 05.10.2017
Его места захоронения не могут найти, а тут день рождения отмечают!
И хорошо, что не нашли
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frunze17
11:39, 05 октября 2017
и не монгол он был
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natan.paul
11:24, 05 октября 2017
Его места захоронения не могут найти, а тут день рождения отмечают!
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