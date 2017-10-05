В Монголии 19 ноября отметят день рождения Чингисхана

CA-NEWS (MNG) - В 2017 году, день рождения Чингисхана в Монголии будут отмечать 19 ноября, сообщает Монцамэ.

Согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах», этот день объявлен в Монголии нерабочим днем. По традиции, первый день первого зимнего месяца каждого года отмечается день рождения Чингисхана. Его по-другому называют Днем национальной гордости. В этом году этот день выпадает на воскресенье.

Дата Дня национальной гордости была установлена ​​в 2012 году правительством Монголии в преддверии 850-летнего юбилея со дня рождения Чингисхана, который считается основателем монгольской нации.

В 2016 году этот день отмечали 31 октября. В этому году в программу праздника включены, такие мероприятия, как церемония почитания национального флага и Девятибунчужного белого знамени, торжественное шествие в одеяниях древней Монголии и Монгольской империи, церемония зажжения государственного очага, оказание почестей статуе Чингис хаана на площади Сухбаатара, вручение ордена Чингис хаана одной выдающейся личности за успехи, достигнутые в какой-либо научной сфере, и борцовские состязания.