Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 40 километрах от Талдыкоргана

CA-NEWS (KZ) - Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Алматинской области в 40 километрах от Талдыкоргана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Подземные толчки зафиксированы сетью сейсмических станций 4 октября 2017 в 17.27. Эпицентр землетрясения расположен в 222 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Согласно координатам - 45.08 градуса северной широты и 77.88 градуса восточной долготы - это район села Кальпе примерно в 39 километрах от Талдыкоргана.



