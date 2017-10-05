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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Конго в авиакатастрофе погиб гражданин Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Среди пяти погибших членов экипажа Ан-12, разбившегося 30 сентября в пригороде столицы Демократической Республики Конго, помимо троиx россиян есть и гражданин Узбекистана.

Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По данным дипломата, 3 октября Министерство обороны Демократической Республики Конго сообщило, что среди пяти погибших членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего крушение 30 сентября в пригороде Киншасы, были граждане Украины и Узбекистана и трое россиян.

Самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта в столице ДРК и упал. В местных СМИ сообщалось, что предполагаемая причина катастрофы - техническая неполадка.

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