Актобе наряду с Астаной и Алматы должен стать источником инноваций - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями общественности Актюбинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщается, глава государства остановился на особенностях процесса модернизации в рамках программной статьи "Рухани жангыру". "Мир быстро меняется на глазах, и мы уже находимся среди этих изменений. Появляются новые науки, формируется новое понимание вещей. Все проводимые реформы, в том числе модернизация общественного сознания, делаются для подготовки нашего поколения к такому будущему", - сказал президент Казахстана.

Назарбаев особо отметил, что Актобе наряду с Астаной, Алматы и Шымкентом должен стать источником инноваций и фактором притяжения производственных, финансовых и человеческих ресурсов.

"За годы независимости население Актюбинской области увеличилось в два раза. В целях увеличения этого показателя здесь строятся целые микрорайоны и необходимая инфраструктура. Создаются все условия. Продолжаем строить дома, дороги, протягивать газ и воду. Также весь Казахстан будет покрыт сетью дорог. Это и есть развитие, в том числе человеческое", - резюмировал глава государства. В завершение встречи президент Казахстана пожелал жителям области здоровья, благополучия и успехов во благо процветания страны.

Назарбаев также осмотрел новый центр "Жұбановтар әлемі", возведенный в целях продвижения творческого наследия выдающихся личностей династии Жубановых, а также обучения творчески одаренных детей.

Президент Казахстана был проинформирован о том, что строительство данного объекта велось за счет частных средств. В ходе посещения глава государства осмотрел музей, посвященный жизни и творчеству Жубановых.



