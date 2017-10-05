Президент Туркменистана и Эмира Катара провели телефонный разговор

- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы государства.

Тепло, по-братски поприветствовав друг друга, лидеры двух стран выразили удовлетворение возможностью в личной беседе обсудить приоритетные вопросы туркмено-катарских отношений, имеющих многовековые исторические корни и основанных на прочных дружеских связях и общности духовно-культурных ценностей.

С удовлетворением констатировав высокий уровень традиционного межгосударственного диалога, главы Туркменистана и Катара подчеркнули наличие солидного потенциала для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и обоюдную готовность сторон реализовать его на общее благо.

Пользуясь случаем, Эмир Государства Катар сердечно поздравил туркменского лидера с замечательным успехом прошедших в сентябре в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые стали достойным вкладом Туркменистана в международное спортивное и Олимпийское движение, приумножив авторитет страны на мировой арене, в том числе и как спортивной державы.

Бердымухамедов отметил, что претворяя в жизнь политику позитивного нейтралитета и «открытых дверей», Туркменистан уделяет большое внимание вопросам взаимодействия в области спорта и намерен и впредь наращивать эти плодотворные контакты, способствующие упрочению уз дружбы и взаимопонимания между государствами и народами.

В продолжение беседы состоялось заинтересованное обсуждение перспектив туркмено-катарского партнёрства на его ключевых направлениях в контексте претворения в жизнь достигнутых ранее договорённостей и планов на будущее.

Подчеркнув, что важная роль в двустороннем сотрудничестве отводится торгово-экономическим связям, лидеры двух стран также отметили значимость традиционных гуманитарно-культурных контактов, высказавшись за их обогащение новым конкретным содержанием.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечалась неизменная приверженность двух государств эффективному взаимодействию в рамках авторитетных международных организаций и структур.

В завершение беседы, выразив уверенность в том, что конструктивный межгосударственный диалог, выстраиваемый в лучших традициях дружбы и опирающийся на обоюдную добрую волю сторон, будет и впредь всемерно укрепляться, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани пожелали друг другу здоровья и успехов, а братским народам двух стран – благополучия и процветания.

Телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.