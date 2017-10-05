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  5 октября 2017
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Сенат Узбекистана одобрил закон о запрете конфискации имущества у невиновных лиц
CA-NEWS (UZ) - Сенат Узбекистана на двенадцатом пленарном заседании 4 октября одобрил поправки в законодательство, которые запрещают конфискацию имущества у невиновных лиц, сообщает uz24.uz.

Согласно изменениям, внесенным в статью 211 Уголовно-процессуального кодекса, имущество, не принадлежащее подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, заключенному, возвращается законным владельцам, собственникам или их правопреемникам и наследникам.

Поправка также внесена в статью 27 Кодекса об административной ответственности, по которой предмет, не являющийся собственностью правонарушителя, не подлежит конфискации. Исключение — вещи, изъятые из оборота.

Ранее орудия преступления, в том числе имущество, не зависимо от их принадлежности, конфисковались и передавались в соответствующие учреждения или уничтожались.

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