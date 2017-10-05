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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Москвы у самолета короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор (видео)

CA-NEWS (CA) - У самолета короля Саудовской Аравии ​Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который 4 октября прибыл в правительственный терминал Внуково-2 в Москве, сломался трап-эскалатор.

Российский телеканал RT опубликовал в своем аккаунте в YouTube видеозапись, на которой видно, как король начал спускаться по эскалатору. Когда трап внезапно остановился, Аль Сауд уже проехал часть пути. Король подождал некоторое время, после чего решил спуститься самостоятельно.

Напомним, самолет саудовского короля приземлился в правительственном аэропорту «Внуково-2». Его встречали, в частности, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. У трапа был выставлен почетный караул. Король из аэропорта сразу отправился в гостиницу.

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Комментарии (4)
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Aliku001
14:51, 05 октября 2017
Ради своих интересов спонсируют войны и убийства мусульман.
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pandro
14:00, 05 октября 2017
бедного старика уже продула наверное!
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bekbor
13:21, 05 октября 2017
Русские даже тут походу успели откаты перекаты коррупцию замутить, и купили дешевые эскалаторы, вот и опозорились))) конечно если это не арабский свой
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Chingizkgz
13:12, 05 октября 2017
Это Фиаско, братан!
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