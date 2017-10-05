В аэропорту Москвы у самолета короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор (видео)

CA-NEWS (CA) - У самолета короля Саудовской Аравии ​Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который 4 октября прибыл в правительственный терминал Внуково-2 в Москве, сломался трап-эскалатор.

Российский телеканал RT опубликовал в своем аккаунте в YouTube видеозапись, на которой видно, как король начал спускаться по эскалатору. Когда трап внезапно остановился, Аль Сауд уже проехал часть пути. Король подождал некоторое время, после чего решил спуститься самостоятельно.

Напомним, самолет саудовского короля приземлился в правительственном аэропорту «Внуково-2». Его встречали, в частности, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. У трапа был выставлен почетный караул. Король из аэропорта сразу отправился в гостиницу.