Тенге достиг минимума за последний год

CA-NEWS (KZ) - Курс закрытия торгов составил 345,37 тенге за доллар по итогам утренних торгов 5 октября на KASE, сообщает пресс-служба Биржи.

Тенге достиг минимума за последний год. Напомним, в последний раз курс нацвалюты опускался ниже отметки в 345 тенге за доллар 11 августа прошлого года. Средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренних торгов 4 октября составил 344,88 тенге за доллар. Максимальная стоимость составила 345,37 тенге за доллар. Объем торгов достиг 120,850 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 344-346,5 тенге за доллар.