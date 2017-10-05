Тенге достиг минимума за последний год
CA-NEWS (KZ) - Курс закрытия торгов составил 345,37 тенге за доллар по итогам утренних торгов 5 октября на KASE, сообщает пресс-служба Биржи.
Тенге достиг минимума за последний год. Напомним, в последний раз курс нацвалюты опускался ниже отметки в 345 тенге за доллар 11 августа прошлого года. Средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренних торгов 4 октября составил 344,88 тенге за доллар. Максимальная стоимость составила 345,37 тенге за доллар. Объем торгов достиг 120,850 миллиона долларов.
Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 344-346,5 тенге за доллар.
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