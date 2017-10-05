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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поднял вопрос об экологической безопасности Байконура

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана ознакомился с развитием комплекса "Байконур", сообщает пресс-служба Акорда.

В ходе рабочей поездки Глава государства ознакомился с ходом реализации концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" между Казахстаном и Россией, а также работой над совместным проектом "Байтерек".

"В рамках наших договоренностей с российской стороной определены стратегические направления развития комплекса. Работа координируется специально созданной межправительственной комиссией и правительствами сторон. Принимаются конкретные шаги", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана отметил важность повышения экологической безопасности региона. Главе государства доложили о перспективах развития города Байконур и мероприятиях по созданию условий для роста благополучия населения.

"У города большая перспектива. Развивается необходимая инфраструктура, будет обеспечена газификация города, будет вестись строительство жилищных комплексов и социальных объектов. Также необходимо создавать совместные предприятия для обеспечения трудоустройства местного населения", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

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