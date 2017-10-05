ИГ экспортирует в Среднюю Азию новую модель терроризма, - АТЦ СНГ

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» внедряет в Среднюю Азию новую модель экстремизма, адаптированную под политические и культурные реалии этого региона, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

«Из зон боевых действий в страны Центральной Азии экспортируется новая модель экстремизма — модернизированная технологически и тактически, адаптированная к специфике многонационального состава участников», - сказал он, говоря том, как ИГ проникает в регион на фоне военных неудач в Сирии и Ираке.

По его словам, по активности ИГИЛ в Афганистане, можно предположить, что стратегической задачей группировки в среднесрочной перспективе является расширение присутствия на севере страны с выходом к районам вблизи границ государств Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

«Таким образом, вновь актуальной стала проблема возвращенцев, которые, к слову, широко используют подложные документы, облегчающие легализацию. Джихадистский радикализм стал средством разрешения региональных кризисов. И это самая опасная тенденция», - подчеркнул Новиков.

«На наших глазах формируется новый тип террористической активности — так называемый малобюджетный террор. С одной стороны, он связан с попаданием боевиков международных террористических организаций в новые государства, в том числе с притоком беженцев в Европу, с другой — с дистанционной вербовкой террористами граждан, ранее не выезжавших в зоны боевых действий. Это своего рода осколки ИГИЛ. Но как справедливо отмечается в итоговом отчете Европола за прошедший год, теракты в Париже и Брюсселе показали, что контролируемые из Сирии террористические сети могут рассчитывать на помощь со стороны симпатизирующих им лиц в Европе, которые сами никогда не были в Сирии», - отмечает он.

«Тесное взаимодействие со структурами пограничного контроля государств Содружества представляется нам крайне важным. Как я уже говорил, на фоне происходящих в Сирии и Ираке событий есть все основания ожидать рост числа возвращающихся лиц, когда ИГИЛ закономерно потерпит поражение в военном плане или прекратит свое существование», - считает руководитель АТЦ СНГ.

«Большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства (как СНГ, так и Евросоюза) теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта. Фактически это означает использование пересадочных рейсов из Турции в аэропорты городов стран Содружества. Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут. В качестве транзитных стран используются также Венгрия, Польша, в меньшей степени Румыния и Швейцария. Соответственно, превентивная работа в данном направлении абсолютно необходима», - заключил Андрей Новиков.