ВБ ускорит финансирование проектов в Узбекистане

- Группа Всемирного банка готова выступить в качестве ведущего партнера в поддержке экономических и социальных реформ Узбекистана, передает centralasian.org.

По словам главы ВБ Джима Ёнга Кима, подписание на прошлой неделе трех инвестиционных проектов на общую сумму 450 миллионов долларов США позволит Узбекистану осуществить востребованные инвестиции в электроэнергетику, ирригацию и стимулирование расширения сектора животноводства. Об этом говорится в письме президент группы Всемирного банка Джима Ёнга Кима, направленном президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я принял к сведению Ваши запросы технического и финансового содействия и поручил своим коллегам ускорить их подготовку. Ввиду растущих потребностей Узбекистана в развитии, обусловленных Вашей амбициозной программой реформ, мы готовы ускорить финансирование Группой Всемирного банка в течение оставшегося периода Страновой стратегии партнерства и предоставить техническое содействие высокого уровня в сфере разработки структурных реформ, модернизации социальной и базовой инфраструктуры, а также реформирования сельскохозяйственного сектора», – говорится в письме президента ВБ.

В ближайшее время Узбекистан посетят главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и региональный вице-президент Сирил Мюллер. Как сообщают местные СМИ, они должны встретиться с Шавкатом Мирзияевым для того, чтобы обсудить и согласовать перспективы сотрудничества.