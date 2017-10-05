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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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РФ и Таджикистан прорабатывают открытие пяти школ с обучением на русском языке
CA-NEWS (TJ) - Москва и Душанбе изучают вопрос об открытии пяти школ с обучением на русском языке в крупных городах Таджикистана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованной в среду в “Российской газете” статье “Россия – Центральная Азия: партнерство, испытанное временем”, приуроченной к 25-летию установления дипотношений между РФ и государствами региона.

“По договоренности наших президентов в августе нынешнего года, в Таджикистан прибыли 28 преподавателей из различных российских регионов для работы в местных школах, было передано 60 тыс. учебников на русском языке, – сказал он. – Прорабатывается вопрос о строительстве пяти школ с образованием на русском языке в крупных городах страны”, - рассказал Лавров.

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