Более трех тысяч казахстанцев осуждены за рубежом

- Более трех тысяч граждан Казахстана осуждены за рубежом. Об этом сообщил депутат Владимир Волков на заседании Сената РК, сообщают казахстанские сми.

"В настоящее время 3 056 граждан республики Казахстан осуждены за рубежом, 1 278 иностранцев осуждены в Казахстане. Все они без исключения нуждаются в правовой помощи", - сообщил Волков при обсуждении договора о передаче осужденных между Казахстаном и Сербией.

По его словам, Казахстан становится все более привлекательным для туристов. В 2016 году страну посетили 6,5 миллиона человек из 170 стран мира. А выехало на посещение других стран около десяти миллионов казахстанцев. Граждане, находясь за рубежом, попадают в разные жизненные ситуации, и договоры о выдаче, подобные рассматриваемому, помогут гражданам вернуться на родину.

Как отметил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, в текущем году Казахстан передал другим государствам 85 их иностранных граждан. По его словам, Казахстан заключил 55 двусторонних соглашений. Страна является членом восьми международных конвенций, к примеру, Минского соглашения по СНГ - это общая конвенция по оказанию правовой помощи по уголовным и семейным делам, а также Межамериканской конвенции, в которой 16 стран договорились об оказании правовой помощи.

"На подходе договоры с Иорданией, Бразилией, Украиной (мы перезаключаем) и с Саудовской Аравией. Это все свидетельствует о том, что Казахстан выполняет свои международные обязательства на правовом уровне. То есть возрастает доверие. И чем больше мы заключаем (договоров - прим. автора), международные обязательства принимаем, тем выше авторитет республики. Сегодня с 12 государствами Европы у нас есть двусторонние соглашения", - добавил он.