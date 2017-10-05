Министр обороны Узбекистана впервые посетит Таджикистан

- Узбекистан, политика
- 15:48, 05 октября 2017
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Глава Минобороны Узбекистана примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников стран СНГ, которое пройдет в Душанбе 11-13 октября. Азизов также встретится в Душанбе с руководством Минобороны Таджикистана и другими высокопоставленными чиновниками силового блока правительства.
Абдусалом Азизов был назначен главой Минобороны Узбекистана в сентябре этого года. Ранее он занимал должности министра внутренних дел, первого заместителя МВД, руководителя ГУВД Ташкента, а в 2006 году неожиданно возглавил НХК «Узбекнефтегаз». Абдусалом Азизов до назначения на пост главы МВД Узбекистана в январе текущего года работал начальником Управления внутренних дел по Джизакской области страны.
Азизов в июне месяце текущего года в качестве главы МВД Узбекистана посетил Душанбе, где принял участие в заседании Совета министров внутренних дел стран участниц СНГ, тогда он провел рабочую встречу с главой МВД Таджикистана Рамазоном Рахимзода.
11-13 октября 2017 года ожидается визит делегаций Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Молдова и Украины в Республику Таджикистан для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Подробнее: http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20171005/ministr-oboroni-uzbekistana-vpervie-posetit-tadzhikistan