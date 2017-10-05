Министр обороны Узбекистана впервые посетит Таджикистан

- Министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов 11-13 октября посетит Таджикистан, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана. Это первый визит главы Минобороны соседней республики за годы независимости.

Глава Минобороны Узбекистана примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников стран СНГ, которое пройдет в Душанбе 11-13 октября. Азизов также встретится в Душанбе с руководством Минобороны Таджикистана и другими высокопоставленными чиновниками силового блока правительства.

Абдусалом Азизов был назначен главой Минобороны Узбекистана в сентябре этого года. Ранее он занимал должности министра внутренних дел, первого заместителя МВД, руководителя ГУВД Ташкента, а в 2006 году неожиданно возглавил НХК «Узбекнефтегаз». Абдусалом Азизов до назначения на пост главы МВД Узбекистана в январе текущего года работал начальником Управления внутренних дел по Джизакской области страны.

Азизов в июне месяце текущего года в качестве главы МВД Узбекистана посетил Душанбе, где принял участие в заседании Совета министров внутренних дел стран участниц СНГ, тогда он провел рабочую встречу с главой МВД Таджикистана Рамазоном Рахимзода.

11-13 октября 2017 года ожидается визит делегаций Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Молдова и Украины в Республику Таджикистан для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Подробнее: http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20171005/ministr-oboroni-uzbekistana-vpervie-posetit-tadzhikistan