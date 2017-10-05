Гражданина Таджикистана осудили на 20 лет за планы взорвать здания прокуратуры и милиции

- Шерзод Нормамадов, житель Джабор Расуловского района, признан виновным в попытке взрыва зданий местной полиции и прокуратуры и приговорен к 20 годам лишения свободы. Суд Согдийской области также осудил к 10 годам заключения двух его подельников - Иномджона Саидмуродова и Озодджона Худжамбердиева.​

​Мирзошариф Ходжизода, судья областного суда, сказал 4 октября, что Шерзод Нормамадов в 2015 году отправился на заработки в Москву, где примкнул к рядам ИДУ. Там он получил от московского эмира ИДУ приказ взорвать здания районной милиции и прокуратуры. Достать взрывчатые вещества ему пообещали его подельники в Исфане Баткенской области Кыргызстана.

По материалам суда, в конце прошлого года Нормамадов вернулся в Таджикистан, дабы исполнить приказ, однако 31 января этого года он был задержан силовиками. «Суд признал основного фигуранта дела виновным по 5 статьям Уголовного кодекса – в терроризме, подготовке к преступлению и попытке совершения теракта», - отметил Ходжизода.

Наргис Якубова, адвокат Шерзода Нормамадова, ссылаясь на гриф секретности в деле, отказалась от каких-либо комментариев.

В суде сообщили, что осужденный заявил на судебном процессе, что не планировал теракты у зданий милиции и прокуратуры. Он заявил, что его показания в ходе предварительного следствия также сфальсифицированы.В суде же отмечалось, что Нормамадов, готовясь к теракту, вел телефонные переговоры со своими кыргызскими подельниками с помощью зашифрованных слов.