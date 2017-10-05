Премьер Монголии высказался за продолжение реализации программы МВФ

- “Сегодня экономическая ситуация в стране значительно улучшилась, чем было более года тому назад, когда формировалось новое правительство после парламентских выборов 2016 года. Отмечается рост экономики, а инфляция сейчас измеряется однозначными цифрами. Получению такого результата способствовало программа Международного валютного фонда”, - отметил премьер-министр У.Хурэлсух на встрече с постоянным представителем МВФ в Монголии Нэйлом Сакером в четверг, передает Монцамэ.

Упоминая о том, что он назначен главой правительства после отставки предыдущего кабинета. Премьер-министр У.Хурэлсух подчеркнул, что согласно результатам парламентских выборов Монгольская Народная партия намерена единолично сформировать новое правительство и изменения произойдут только в составе, структура останется прежней.

“Наш кабинет продолжит деятельность предыдущего правительства, том числе реализуемую совместно с МВФ программу”,- подчеркнул он. Премьер-министр У.Хурэлсух, обращаясь к постпредставителю Нейл Сакерсу, попросил передать его официальное письмо, адресованное исполнительному директору МВФ Кристин Лагарду, в котором он просит МВФ продолжить реализацию своей программы в Монголии.

В свою очередь, постоянный представитель Нейл Сакер поздравил У.Хурэлсух с назначением на пост Премьер-министра и подчеркнул, что программа МВФ позволит не только стабилизировать экономику Монголии, но и обеспечить реальный рост.

Встреча с постпредом МВФ в Монголии стала первой для У.Хурэлсух после вступления в должность главы исполнительной власти.