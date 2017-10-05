В Карагандинской области дедушка убил 3-летнего внука

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области мужчина нанес ребенку несколько смертельных ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба ДВД области.

Согласно официальным данным пресс-службы ДВД области, преступление совершено в поселке Агадырь Шетского района. Подозреваемый, местный житель, в данный момент находится в розыске. Погибший ребенок являлся его внуком.

"Данный факт зарегистрирован по статье "Убийство" УК РК. В настоящий момент сотрудники полиции принимают все необходимые меры по розыску и задержанию подозреваемого", - отметили в пресс-службе ДВД области.



