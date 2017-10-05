Бюджетников в Балканском велаяте привлекли к подготовке к торжествам по случаю Дня независимости

CA-NEWS (TM) - Массовая подготовка к торжествам по случаю очередного Дня государственной независимости Туркменистана, осуществляемая по всей стране с привлечением различных слоев населения, в том числе госслужащих и учащихся, создает большие неудобства населению, сообщают собеседники туркменской службы радио "Азатлык".

27 октября Туркменистан отпразднует 26 годовщину государственной независимости.

Как сообщили источники в западном регионе Туркменистана, в Балканском велаяте к подготовительным мероприятиям, так называемым массовым маршировкам, привлечены работники практически всех учреждений бюджетной сферы, в том числе учителя, врачи, медсестры и актеры драматического театра Балканского велаята.

Маршировки, начавшиеся 2 октября, проходят ежедневно с 15:00 часов до 18:00, на старом футбольном поле города Балканабат.

"В 3 часа дня уже приступают к маршировке. Они, то есть прикрепленные со стороны культурного отдела области, а также режиссеры драматического театра проводят эти подготовительные мероприятия, репетиции. Но это не все участники торжественных мероприятий ко Дню независимости, будут еще дополнительные участники", - рассказал обозреватель из Туркменистана Аманмырат Бугаев, со ссылкой на руководство областного отдела культуры.

По словам областных чиновников, сначала следующей недели для участия в маршировках в город Баканабат из различных городов области будут привезены работники госучреждений, а также работники сельских и этрапских домов культуры и определенное количество старшеклассников, которые будут находится в городе пока не закончатся мероприятия посвещенные празднованию Дня независимости.

Также сообщается, что для проживания участников маршировок, приезжающих из других регионов, в период мероприятий освобождают санатории “Небитчи” и “Энергетика". В связи с этим пациентам, находящимся в санаториях заявили, чтобы они возвращались домой.

По словам обозревателя Аманмырата Бугаева, находящегося в регионе, данное распоряжение руководства санаториев стала причиной недовольства некоторых пациентов.

"В каждом из этих двух санаториев отдыхают примерно по 100 человек. Их предупредили о необходимости возвращения домой до субботнего вечера. Отдыхающие в санаториях недовольны тем, что их отправляют домой буквально через 3-4 дня отдыха. Почему же они заранее не предусмотрели это, задаются вопросом пациенты", - отмечает Бугаев.

Традиционно праздник государственной независимости отмечается в стране массовыми шествиями с участием десятков тысяч людей, праздничными концертами, массовыми гуляниями и торжественным открытием новых дорогостоящих объектов.

Как отмечают собеседники в Туркменистане праздничные мероприятия, а также подготовка к ним, осуществляемая задолго до начала торжеств, негативно сказывается на на работе госучреждений, производительности труда сотрудников, а также ограничивает доступ населения к основным услугам социального обеспечения, в том числе образованию и здравоохранению.

Туркменские власти и СМИ, заявляющие о необходимости проведения праздничных мероприятий "на высоком организационном уровне", о трудностях с которым, в связи с этим, сталкивается население, не сообщает. В официальных сообщениях, также не уточняется количество участников привлекаемых к подготовке и проведению праздничных шествий и сборов.