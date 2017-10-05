Нобелевскую премию по литературе получил постмодернист Кадзуо Исигуро

CA-NEWS (CA) - Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, сообщает Би-би-си.

Награда присуждена ему за то, что он в своих «романах большой эмоциональной силы, раскрыл бездну под иллюзорным смыслом нашей связи с миром», следует из сообщения Академии.

Кадзуо Исигуро получит золотую медаль с профилем Альфреда Нобеля, изображением музы и цитатой из «Энеиды» Вергилия, а также денежную премию в размере 9 млн шведских крон (примерно $1,11 млн).

У Нобелевской премии по литературе не существует открытого списка номинантов, поэтому основное внимание перед вручением приковано к букмекерским ставкам.

В этом году список фаворитов, по мнению букмекеров выглядел так: первом месте кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго, на втором - японец Харуки Мураками. Также высоко оценивались шансы на получении премии Маргарет Этвуд, роман которой "Рассказ служанки" недавно был экранизирован.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году лауреатом премии стал американский поэт и музыкант Боб Дилан. В 2015-м премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Она стала 14-й женщиной-лауреатом за всю историю премии.

Всего за предыдущие 116 лет (1901-2016) нобелевскую премию по литературе присуждали 109 раз. Семь раз Нобелевский комитет и Шведская академия решили, что достойных претендентов на награду нет. Большая часть таких случаев относится ко временам Первой и Второй Мировой войн (1914, 1918 и 1940-1943), исключением стал лишь 1935 год.