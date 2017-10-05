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  5 октября 2017
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Назарбаев поздравил Рахмона с днем рождения

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, сегодня состоялся телефонный разговор глав двух государств.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.

Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

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