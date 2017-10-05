В Актобе за вымогательство судят высокопоставленных сотрудников ДВД

CA-NEWS (KZ) - В Актобе за вымогательство судят пятерых сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД области, передает Tengrinews.kz.

"Уголовное дело в отношении сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Актюбинской области по факту превышения должностных полномочий направлено в суд. Пятеро сотрудников обвиняются в том, что, выявляя лиц, осуществляющих реализацию рыбной продукции, ограниченной в обороте, вымогали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности, а конфискованную продукцию реализовывали другим лицам", - сообщил на своей странице в Facebook руководитель аппарата областной прокуратуры Жасулан Даулембаев.

По его словам, среди обвиняемых числятся заместитель начальника управления, два начальника отдела и два сотрудника УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью - прим. автора).

"В отношении троих подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, один находится под домашним арестом. Один из подозреваемых в ходе расследования скрылся и объявлен в розыск", - отметил он.



