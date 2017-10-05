Началась встреча Президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате

- В Ташкенте в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи Президента Кыргызской Республики, сообщает УзА.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев поднялись на подиум. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Кыргызстана. Президенты обошли строй почетного караула.

Затем началась встреча глав двух государств в узком формате. В ходе переговоров предусмотрены обсуждение перспектив дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.