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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Началась встреча Президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи Президента Кыргызской Республики, сообщает УзА.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев поднялись на подиум. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Кыргызстана. Президенты обошли строй почетного караула.

Затем началась встреча глав двух государств в узком формате. В ходе переговоров предусмотрены обсуждение перспектив дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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