ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого искусственного спутника Земли

- Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило несколько десятков документов, посвященных 60-летней годовщине запуска советского космического аппарата «Спутник-1». В ЦРУ тем самым решили показать, что 4 октября 1957 года новость из СССР стала сюрпризом для американской прессы и общественности, но не для разведывательной службы и американских властей, сообщает РБК.

Всего рассекречено 59 документов, в числе которых отчеты о запусках космических аппаратов, анализ материалов советской печати, докладные записки президенту США Дуайту Эйзенхауэру, отчеты аналитиков касательно возможного американского ответа. Некоторые из документов нечитаемы — слова в них замазаны черным цветом.

Из документов, в частности, следует, что работу в СССР над запуском первого искусственного спутника Земли в Вашингтоне связывали с разработками баллистических ракет.

Так, в отчете от 8 февраля 1956 года аналитики ЦРУ сообщили, что СССР ведет работу над разработкой спутника. Они предположили, что первый запуск может состояться в 1958 году, а наблюдать за атмосферными явлениями с помощью своих аппаратов Советский Союз сможет к 1963 году.

В конце 1956 года ЦРУ указало, что в США разработали радар, который сможет в течение нескольких минут определить запуск советского космического аппарата.

В июне 1957 года в аналитической записке указывалось, что запуск спутника произойдет в течение ближайшего полугода. При этом анализировались выступления советских ученых на международных конференциях, а в ЦРУ пытались определить, кто именно входит в число разработчиков космической программы и какое топливо использовалось для запуска.

В июне 1958 года ЦРУ выпустило засекреченный доклад о советской космической программе, эпиграфом к которому стали слова Константина Циолковского, сказанные им в 1933 году о вере ученого в скорые межпланетные путешествия.

«Спутник-1», запущенный 4 октября 1957 года, совершил 1440 оборотов вокруг Земли. Он сгорел в плотных слоях атмосферы в январе 1958 года. Главным конструктором космического аппарата был Сергей Королев.