РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Таджикистан построил на границе с Кыргызстаном пограничную комендатуру

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан построил на границе с Кыргызстаном пограничную комендатуру, сообщает пресс-служба ПВ ГКНБ РТ.

По словам пресс-секретаря ПВ ГКНБ Таджикистана Мухаммада Улугходжаева, комендатура «Карачикум» пограничного отряда «Деваштич» в Согдийской области Таджикистана была сдана в эксплуатацию с участием секретаря совета безопасности Таджикистана Абдурахима Каххарова и командующего пограничными войсками госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Раджабали Рахмонали.

Как сообщается, в комендатуре имеются казармы, рабочие кабинеты, учебные, компьютерные классы, столовая, спортивные площадки, баня, склады.

Командующий пограничными войсками ГКНБ РТ генерал-лейтенант Р. Рахмонали призвал солдат и офицеров комендатуры преданно служить и защищать интересы государства.

Напомним, протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 971 км, из них согласовано 519 км.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×