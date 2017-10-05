Таджикистан построил на границе с Кыргызстаном пограничную комендатуру

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан построил на границе с Кыргызстаном пограничную комендатуру, сообщает пресс-служба ПВ ГКНБ РТ.

По словам пресс-секретаря ПВ ГКНБ Таджикистана Мухаммада Улугходжаева, комендатура «Карачикум» пограничного отряда «Деваштич» в Согдийской области Таджикистана была сдана в эксплуатацию с участием секретаря совета безопасности Таджикистана Абдурахима Каххарова и командующего пограничными войсками госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Раджабали Рахмонали.

Как сообщается, в комендатуре имеются казармы, рабочие кабинеты, учебные, компьютерные классы, столовая, спортивные площадки, баня, склады.

Командующий пограничными войсками ГКНБ РТ генерал-лейтенант Р. Рахмонали призвал солдат и офицеров комендатуры преданно служить и защищать интересы государства.

Напомним, протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 971 км, из них согласовано 519 км.