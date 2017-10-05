Пять человек задержаны за жестокое избиение гея в Ферганской области

- Узбекистан, происшествия
- 17:46, 05 октября 2017
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|Предыстория: В Узбекистане жестоко избили гея (видео)
29 сентября 2017 года в социальных сетях был распространен видеоролик, демонстрирующий как несколько неизвестных лиц жестоко избивают и оскорбляют молодого человека.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД Республики Узбекистан, установлены и задержаны пятеро граждан, совершивших вышеуказанное преступление. В качестве вещественных доказательств у задержанных изъято 5 мобильных телефонов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных частью 2 статьи 103, частью 1 статьи 112, частью 2 статьи 140, частью 2 статьи 164, частью 2 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
В настоящее время изучается причастность задержанных к другим преступлениям, сообщает пресс-служба МВД.
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