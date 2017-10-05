Пять человек задержаны за жестокое избиение гея в Ферганской области

- Органами внутренних дел Узбекистана задержана группа лиц, подозреваемых в попирании чести и достоинства жителя Ферганской области и распространении в сети Интернет антисоциального видеоролика.

29 сентября 2017 года в социальных сетях был распространен видеоролик, демонстрирующий как несколько неизвестных лиц жестоко избивают и оскорбляют молодого человека.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД Республики Узбекистан, установлены и задержаны пятеро граждан, совершивших вышеуказанное преступление. В качестве вещественных доказательств у задержанных изъято 5 мобильных телефонов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных частью 2 статьи 103, частью 1 статьи 112, частью 2 статьи 140, частью 2 статьи 164, частью 2 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время изучается причастность задержанных к другим преступлениям, сообщает пресс-служба МВД.

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