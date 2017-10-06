Журналиста Абдуллаева обвиняют в попытке «захвата власти у прежнего и нынешнего президентов Узбекистана»

- По предварительному заключению следствия, журналист Бобомурод Абдуллаев путем распространения в Интернете статей, написанных им под псевдонимом Усман Хакназаров, планировал захватить власть у законно избранных лиц.

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес решение об аресте журналиста сроком на десять дней. За это время в отношении журналиста будет возбуждено уголовное дело, а сам он будет содержаться в следственном изоляторе Службы нацбезопасности, передает centralasian.org.

Как говорится в решении суда, «Абдуллаев, в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».

Согласно материалам предварительного следствия, Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоёров – лица, ответственные за безопасность государственных руководителей, являлись основными источниками Абдуллаева, при помощи которых журналист по указанию Мухаммада Салиха разработал программу под названием «Жатва», предусматривающую свержение конституционного строя в Узбекистане.

По материалам следствия, участники «Жатвы» при привлечении «ключевых» должностных лиц правительства и широких масс готовили госпереворот в четырех крупных городах Узбекистана – Ташкенте, Фергане, Навои и Ургенче.

Напомним, что 44-летний независимый журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Ташкенте 27 сентября этого года. Вначале он проходил подозреваемым по делу о краже, которое было совершено в Юнусабадском районе Ташкента. Но спустя несколько дней журналистам сообщили о том, что Абдуллаев обвиняется по статье 159-4 («Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана.