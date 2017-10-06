Журналиста Абдуллаева обвиняют в попытке «захвата власти у прежнего и нынешнего президентов Узбекистана»

- Узбекистан, общество
- 9:01, 06 октября 2017
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|Предыстория: Узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева содержат в изоляторе СНБ
|Продолжение: Арест журналиста Бобомурода Абдуллаева – это вызов спецслужб Шавкату Мирзиёеву, – эксперт
1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес решение об аресте журналиста сроком на десять дней. За это время в отношении журналиста будет возбуждено уголовное дело, а сам он будет содержаться в следственном изоляторе Службы нацбезопасности, передает centralasian.org.
Как говорится в решении суда, «Абдуллаев, в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».
Согласно материалам предварительного следствия, Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоёров – лица, ответственные за безопасность государственных руководителей, являлись основными источниками Абдуллаева, при помощи которых журналист по указанию Мухаммада Салиха разработал программу под названием «Жатва», предусматривающую свержение конституционного строя в Узбекистане.
По материалам следствия, участники «Жатвы» при привлечении «ключевых» должностных лиц правительства и широких масс готовили госпереворот в четырех крупных городах Узбекистана – Ташкенте, Фергане, Навои и Ургенче.
Напомним, что 44-летний независимый журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Ташкенте 27 сентября этого года. Вначале он проходил подозреваемым по делу о краже, которое было совершено в Юнусабадском районе Ташкента. Но спустя несколько дней журналистам сообщили о том, что Абдуллаев обвиняется по статье 159-4 («Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана.