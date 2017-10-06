Подписано соглашение об открытии грузоперевозок по направлению Ташкент – Андижан – Ош – Кашгар
- Узбекистан, политика
- 9:02, 06 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение об открытии грузоперевозок по направлению Ташкент – Андижан – Ош – Кашгар. Документ подписали 5 сентября министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов и министр внешней торговли Узбекистана Эльер Ганиев.
Сообщается, что в соответствии с соглашением открытие направления Ташкент – Андижан – Ош – Кашгар создаст хорошие условия для торговли между Кыргызстаном, Узбекистаном и Китаем.
Во время встречи в широком составе стало известно, что рассмотрение соглашения о пользовании Орто-Токойском водохранилище на условиях арендной платы было отложено.
В целом, Кыргызстан и Узбекистан подписали 12 соглашений и декларацию о стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедстве и дружбе народов Кыргызстана и Узбекистана.
Государственный визит президента Алмазбека Атамбаева начался 5 октября и продлится до 6 октября.
В начале сентября с визитом в Кыргызстане побывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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