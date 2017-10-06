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  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Суд в Испании заблокировал заседание парламента Каталонии
CA-NEWS (CA) - Конституционный суд Испании заблокировал назначенное на понедельник заседание парламента Каталонии в попытке предотвратить возможное провозглашение независимости региона, сообщает Би-би-си.

Ранее премьер-министр страны Мариано Рахой предостерег каталонское правительство от объявления независимости в одностороннем порядке.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон говорил о том, что может пойти на этот шаг на очередной сессии регионального парламента.

Постановление Конституционного суда, принятое в четверг, поддержало не иск правительства в Мадриде, а заявление в суд от Социалистической партии Каталонии, которая выступает против независимости.

Объявление региональным парламентом независимости автономии, говорится в постановлении суда, нарушило бы права членов парламента от этой партии.

Более ранее постановление этого же суда, направленное на предотвращение воскресного референдума, было проигнорировано лидерами Каталонии. Это постановление стало ответом на иск правительства в Мадриде, которое назвало референдум незаконным.

Каталонские социалисты получили почти 13% голосов на выборах 2015 года; в составе регионального парламента партия имеет 13 мест из 135.

Организаторы референдума, состоявшегося 1 октября, сообщили, что в нем приняли участие 2,2 млн человек, то есть 42% избирателей.

Из них 90%, по данным каталонских властей, проголосовали за независимость. Окончательные результаты пока не объявлены.

Появлялись сообщения о фальсификациях на некоторых избирательных участках.

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