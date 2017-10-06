Мирзиёев подарил Атамбаеву первую книгу «Манас» на узбекском языке

- В Ташкенте 5 октября по завершении переговоров на высшем уровне состоялся брифинг для представителей средств массовой информации.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев особо отметили, что переговоры прошли в духе взаимного понимания и искренности, стороны едины по всем стратегическим вопросам.

Было подчеркнуто, что важное значение в дальнейшем укреплении двусторонних отношений имеют динамично развивающиеся торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, деятельность открывшихся погранично-пропускных пунктов, расширяющиеся прямые контакты между регионами.

«Мы подписали около 12 документов, но дали поручение министерствам, ведомствам, ответственным экспертам, чтобы они посидели до вечера, надо будет и до утра, чтобы выйти на подписание 5-6 документов», - сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана в качестве подарка предоставил Президенту Кыргызстана первый экземпляр изданного на узбекском языке эпоса «Манас».

Алмазбек Атамбаев поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за дружеское, братское отношение к Кыргызстану.

«Когда я вас вижу, я словно вижу своего родного брата. Вы мне стали родным братом. Как вы сказали, я хотел бы, чтобы граница между Кыргызстаном и Узбекистаном, граница, которая была границей конфликтов, споров, были вооруженные столкновения, чтобы отныне это была граница дружбы, сотрудничества, чтобы мы вспомнили, что когда-то мы были одним государством, наши предки вместе защищали границы Кокандского ханства, правили вместе. Для меня это особо важно, потому что за 6 лет президентства у меня были бессонные ночи, когда были конфликты на границе с Узбекистаном, которые разжигались различными и внешними силами, и различными политиками, политиканами. Они могли привести к большой беде», - сказал Атамбаев.

«Самое главное для наших народов - это мир и стабильность. Если мы вспомним историю, когда-то центром Шелкового пути, центром всего мира была территория Узбекистана. Самая качественная бумага шла из Самарканда, самые великие открытия совершались на этой территории», - сказал президент КР.

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Он также поблагодарил узбекского лидера за подаренную книгу – эпос «Манас», переведенный впервые на узбекский язык.