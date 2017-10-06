В Казахстане начали стелить «резиновый асфальт»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане начали тестировать асфальт с добавлением резиновой крошки. Первые опытные участки трасс уже уложены: на трассе Кокшетау - Кишкенеколь и в Райымбекском районе Алматинской области, на дороге Жаланаш - Кольсай, пишет издание "Колеса".

Как сообщается, резиновую крошку получают из переработанных старых покрышек.В течение года инженеры будут наблюдать, как поведет себя новое покрытие. Итоги тестирования дорожники подведут в первой половине 2018 года, а в ноябре на основании полученных данных разработают нормативы, согласно которым уже в 2019 году станет возможным внедрение резиноасфальтобетонной смеси в производство.

Издание отмечает, что резиновая крошка, добавленная в битум, растворяется, придавая ему свойства резины. "Резиновый асфальт" широко используют в США и ряде европейских и азиатских стран, где дороги намного реже требуют ямочного ремонта.

Издание напоминает, что в Казахстане ежегодно образуется более 80 тысяч тонн использованных автомобильных покрышек, и из них пока лишь около 20 процентов уходит на переработку.