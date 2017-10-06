РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Казахстане начали стелить «резиновый асфальт»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане начали тестировать асфальт с добавлением резиновой крошки. Первые опытные участки трасс уже уложены: на трассе Кокшетау - Кишкенеколь и в Райымбекском районе Алматинской области, на дороге Жаланаш - Кольсай, пишет издание "Колеса".

Как сообщается, резиновую крошку получают из переработанных старых покрышек.В течение года инженеры будут наблюдать, как поведет себя новое покрытие. Итоги тестирования дорожники подведут в первой половине 2018 года, а в ноябре на основании полученных данных разработают нормативы, согласно которым уже в 2019 году станет возможным внедрение резиноасфальтобетонной смеси в производство.

Издание отмечает, что резиновая крошка, добавленная в битум, растворяется, придавая ему свойства резины. "Резиновый асфальт" широко используют в США и ряде европейских и азиатских стран, где дороги намного реже требуют ямочного ремонта.

Издание напоминает, что в Казахстане ежегодно образуется более 80 тысяч тонн использованных автомобильных покрышек, и из них пока лишь около 20 процентов уходит на переработку.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×