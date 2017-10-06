Золотой трап-эскалатор и восточная мебель: Какой багаж возит с собой король Саудовской Аравии

CA-NEWS (CA) - В Москву впервые в истории прибыл король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Первая новость о визите поступила буквально с трапа приземлившегося в аэропорту Внуково самолета. Позолоченный трап-эскалатор, который монарх специально возит с собой по всему миру, отказался работать. 81-летнему Салману пришлось спускаться с борта на землю так, как это делают простые смертные, - передвигая ногами.

Би-би-си собрала сведения о том, как проходили московская и другие зарубежные поездки короля одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира.

Лифты и эскалаторы





У саудовского монарха в багаже на самом деле не один, а два сверкающих золотом (степень его натуральности неизвестна) трапа с движущимися ступенями, писали СМИ после четырехдневного визита Салмана в Японию в марте нынешнего года.

Длина трапа составляет 15 метров, его собирают в месте прибытия специалисты из делегации, уточнила в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

При поездке во Францию вместе с королем в страну также прилетело два лифта, на которых Салман спускался на пляж, закрытый на дни визита для других посетителей.

В ходе индонезийского визита в местной мечети был также построен отдельный туалет для монаршей особы.

Сопровождение

По сообщениям СМИ, в Москве к визиту короля были целиком забронированы по меньшей мере три пятизвездочных гостиницы в шаговой доступности от Кремля: Four Seasons (находится в здании гостиницы "Москва"), "Националь" и St. Regis.

Таким образом, в распоряжении делегации оказалось почти 600 номеров. В наиболее роскошных люксах московского Four Seasons - сети, где Салман часто останавливался по всему миру, - цены начинаются с 1 млн рублей ($17 тыс.) в сутки, сообщало радио "Коммерсант FM".

Стоимость проживания короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда и его свиты во время визита в Москву с 5 по 7 октября может составить до $3,3 млн. Об этом говорится в исследовании, проведенном для РБК специалистами сервиса путешествий OneTwoTrip.

"В зависимости от размещения для 1 тыс. гостей понадобится от 500 до 1 тыс. номеров. С учетом размещения во всех номерах Four Seasons, а также в люксах Ritz Carlton, St. Regis и «Националя» получается около 326 номеров, то есть для размещения всей делегации необходимо как минимум еще 430 номеров другой категории в этих трех гостиницах", — подсчитали специалисты.

Если учитывать стоимость не только люксов, но и стандартных и улучшенных номеров, а также наценку за групповое проживание от 10 до 50%, то общая стоимость проживания саудовской делегации может составить от $2,2 млн до $3,3 млн, отмечают эксперты.

Впервые в истории России в страну прилетела настолько представительная делегация из Саудовской Аравии: 200 человек и 85 руководителей крупных компаний, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Впрочем, для саудовцев это не предел.

Во время девятидневной поездки в Индонезию ранее в этом году только свита первого лица состояла из 620 человек. Помимо этого, в страну прилетела делегация из 800 человек, включая 25 принцев и 10 министров, которые прибыли в страну 27 авиарейсами.

Грузовой компании, которая обслуживала визит, пришлось задействовать 572 человека. Безопасность поездки обеспечивало около 10 тысяч местных полицейских.

В ходе визита во Францию в 2015 году Салмана сопровождала тысяча человек.

Прием

Мебель в некоторых номерах, где разместится делегация, будет заменена на восточную. Об этом сообщало РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к организаторам визита.

Часть обстановки, включая ковры, гости столицы привезли с собой. В дни визита из ресторанного меню гостиниц исчезнет свинина.

Вдоль ряда московских автомагистралей накануне визита были замечены билборды с приветствием "хранителя двух исламских святынь, его величества короля Саудовской Аравии".

Судя по всему, королю нравится все из золота: зеркала, лампы и даже вешалки для шляп, рассказывал Politico человек, знакомый с заказами Four Seasons в Вашингтоне накануне заселения Салмана. Гостиница также была устлана красными ковровыми дорожками.

Багаж

Во время визита в столицу Индонезии Джакарту король привозил около 460 тонн багажа. Это эквивалентно весу 66 самцов африканского слона или трех взрослых синих китов - крупнейших современных животных на суше и под водой соответственно.

Помимо мебели и двух лифтов были доставлены два автомобиля марки Mercedes S600.

Для визита в Японию, который продолжался четыре дня, на месте были дополнительно арендованы десятки лимузинов.