В Казахстане рост цен на уголь объясняют «накрутками» посредников

- Министерство энергетики Казахстана заявило, что на рост цен на уголь влияют железнодорожные тарифы и «накрутки» посреднических организаций. В распространенном сегодня сообщении министерства говорится, что отпускная цена угля с разреза или шахты «незначительная».

Министерство троекратное увеличение стоимости угля у конечного потребителя объясняет тем, что поставка от недропользователей до коммунально-бытовых потребителей проводится через «многоуровневую посредническую структуру». В частности, в сообщении говорится о перепродаже угля оптовыми поставщиками, в том числе не обладающими материально-технической базой, другим оптово-розничным реализаторам в различных регионах республики.

В сообщении отмечается, что ежегодно в период прохождения отопительного сезона угледобывающие компании сталкиваются с несвоевременным предоставлением вагонов под погрузку угля.

Авторы сообщения отмечают, что ценообразование на уголь, торговое регулирование и исключение посреднических структур не входят в компетенцию министерства энергетики. «Закуп и распределение угля для населения в регионах относится к компетенции местных исполнительных органов», — говорится в заявлении Минэнерго.