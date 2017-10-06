РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
ФСБ России установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» по всей стране

CA-NEWS (CA) - Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что ложные звонки о минировании в российских городах осуществляли четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России, передает "Интерфакс".

"Мы их установили. Правда, непросто это было сделать - это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей", - заявил Бортников журналистам в четверг по завершению совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России, в котором приняли участие представители 117 делегаций из 76 государств и четырех международных организаций.

"Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем", - сказал глава российской спецслужбы. По словам директора ФСБ, "есть технические вещи, которые затрудняют работу, тем более что звонки происходили с территории другого государства".

Он отметил, что у злоумышленников есть пособники, которые находятся на территории России.

По словам Бортникова, звонки с ложными угрозами минирования в 50 субъектах РФ в сентябре нанесли существенный экономический и моральный ущерб. Первый, по предварительным оценкам, оценивается более чем в 300 млн рублей.

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×