Туркменистан отмечает День памяти жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года

- Туркменистан в пятницу, 6 октября отмечает День памяти, посвященный погибшим во время землетрясения в Ашхабаде в 1948 году и в войнах, в которых участвовал туркменский народ.

Поминальная церемония состоится у Мемориала жертвам Ашхабадского землетрясения 1948 года в центре Ашхабада

В этот день по всей стране приспущены Государственные стяги с траурными лентами на древках, поминальные церемонии и садака (мусульманские жертвоприношения) состоятся как в столице, так и во всех велаятах Туркменистана.

Ашхабадское землетрясение произошло в ночь с 5 на 6 октября 1948 года. Подземная стихия унесла жизни более 176 тыс. человек, а сила горизонтальных и вертикальных толчков в эпицентре достигала 10 баллов по шкале Рихтера. День 6 октября провозглашен Днем поминовения жертв Ашхабадского землетрясения и с 1995 года является нерабочим.

Туркменистан до 2014 года официально отмечал две траурные даты: День памяти жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года и День памяти павших защитников Геоктепинской крепости (1881 год), который отмечался 12 января. В 2014 году Бердымухамедов своим указом объединил эти две даты в единый День памяти, который отмечается ежегодно 6 октября.