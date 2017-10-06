Трансгендер Жасмина из Узбекистана готова помочь избитому гею (видео)

CA-NEWS (UZ) - Одним из самых обсуждаемых видео прошлой недели в узбекском сегменте соцсетей стал ролик с избиением парня из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Трансгендер Жасмина из Узбекистана выразила готовность помочь избитому в Ферганской области гею.