Трансгендер Жасмина из Узбекистана готова помочь избитому гею (видео)
- Узбекистан, общество
- 10:33, 06 октября 2017
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|Предыстория: В Узбекистане жестоко избили гея (видео)
|Продолжение: Пять человек задержаны за жестокое избиение гея в Ферганской области
CA-NEWS (UZ) - Одним из самых обсуждаемых видео прошлой недели в узбекском сегменте соцсетей стал ролик с избиением парня из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.
Трансгендер Жасмина из Узбекистана выразила готовность помочь избитому в Ферганской области гею.
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