РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Трансгендер Жасмина из Узбекистана готова помочь избитому гею (видео)
Предыстория: В Узбекистане жестоко избили гея (видео)Продолжение: Пять человек задержаны за жестокое избиение гея в Ферганской области

CA-NEWS (UZ) - Одним из самых обсуждаемых видео прошлой недели в узбекском сегменте соцсетей стал ролик с избиением парня из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Трансгендер Жасмина из Узбекистана выразила готовность помочь избитому в Ферганской области гею.

 


Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×