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  6 октября 2017
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В Туркменистане создано Министерство финансов и экономики

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане создано Министерство финансов и экономики. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 9 месяцев 2017 года, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба главы государтсва.

Новое ведомство объединило Министерство финансов и Министерство экономики и развития и стало их правопреемником.

Согласно указу, данная мера принимается в целях преобразования и финансово-экономического и банковского комплекса Туркменистана, совершенствования его деятельности.

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