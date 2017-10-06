В Туркменистане создано Министерство финансов и экономики
- Туркменистан, экономика
- 10:45, 06 октября 2017
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане создано Министерство финансов и экономики. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 9 месяцев 2017 года, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба главы государтсва.
Новое ведомство объединило Министерство финансов и Министерство экономики и развития и стало их правопреемником.
Согласно указу, данная мера принимается в целях преобразования и финансово-экономического и банковского комплекса Туркменистана, совершенствования его деятельности.
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