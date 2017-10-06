Не менее 17 человек погибли в ДТП с казахстанским автобусом в России

CA-NEWS (KZ) - В ДТП во Владимирской области, в ходе которого автобус из Казахстана и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, погибли не менее 17 человек, сообщает РИА Новости.

Также в ЦРБ Петушинского района сообщили, что после аварии были госпитализированы пять человек, из которых четыре - в крайне тяжелом состоянии, а один - в легком. Среди госпитализированных двое детей, оба крайне тяжелые.

Ранее УМВД по Владимирской области сообщало о 10 погибших. По предварительным данным, инцидент произошел около 3.29 6 октября 2017 года. Пассажирский автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. По данным паблика Mash, в автобусе находились рабочие из Казахстана. Официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков, в свою очередь, сообщил, что ведомство выясняет все обстоятельства происшествия.

По информации РЖД, автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией, сообщает Tengrinews.kz.

"По предварительной информации, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути. Машинист пассажирского поезда № 60 сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным", - прокомментировали в организации. Сообщается, что в настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути. В связи с ДТП задерживается движение поездов "Ласточка" Нижний Новгород - Москва и пассажирского поезда № 91 Северобайкальск - Москва.



